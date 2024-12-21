Mardin'de Akbalıkçıl Kuşları Kış Ayında Erken Görüldü

Mardin'de Akbalıkçıl kuşları erken görülmeye başlandı

MARDİN - Mardin'de ilkbahar ve yaz aylarında görülen Akbalıkçıl kuşları kış ayında görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe'ye bağlı Başak köyünde, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülen Akbalıkçılar, bu yıl erken görülmeye başlandı. Her yıl, göç eden bu kuşlar, bu yıl kış aylarında beklenmedik bir şekilde Başak köyü çevresinde toplu şekilde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.