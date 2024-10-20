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Mardin'de 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Tutuklandı

Mardin'de 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Tutuklandı
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Midyat ilçesinde, 'yaralama' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekipleri tarafından evindeki gizli bölmede yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmada Midyat'ta "yaralama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.B'nin, evinde yaptığı gizli bir bölmede saklandığını tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firariyi evindeki gizli bölmede yakaladı. V.B, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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