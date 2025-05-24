Mardin'de 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Çınaraltı Apartmanı'nın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Mardin'de 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde bulunan Çınaraltı Apartmanının çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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