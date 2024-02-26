Mardin'de 5 milyon TL'lik sulama boruları saniyeler içinde küle döndü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, piyasa değerleri 5 milyon TL'den fazla olan bir köylünün sulama boruları ile ekipmanları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilmesi sonucu saniyeler içinde küle döndü.

Olay, gece geç saatlerde Kızıltepe ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Karaboğa, olay nedeniyle zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.