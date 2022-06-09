Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 22 gün önce meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 22 gün önce meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

18 Mayıs 2022 tarihinde, Sümer Mahallesi mevkiinde M.B.D. idaresindeki 47 LB 863 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki Fiat marka 47 AAY 387 plakalı otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanmıştı. Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınmıştı. Bugün yaralılardan tedavi altında Fehime Demir, 22 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirerek hayatını kaybetti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi Dargeçit Mardin 3. Sayfa Haberler

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