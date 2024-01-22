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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın 7. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 7'nci kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında oturan ailenin 4 yaşındaki kızları Hazal Arya H., balkonda oynadığı sırada düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hazal Arya'nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenişehir Artuklu Mardin Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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