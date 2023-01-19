Mardin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Iraklı 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı cipe düzenlenen saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır." denildi.

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 ZANLI YAKALANDI

Mardin Valiliğince yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen, 4 Irak vatandaşının öldürülmesi, 1 Irak vatandaşının yaralanması olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y. ve A.K. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.