Mardin'de 350 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Yandı

Mardin'de 350 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Yandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday tarlası zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

Mardin'de 350 dönüm ekili buğday tarlası yandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın sonucu yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin merkez Mezopotamya Mahallesi'nde yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa
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