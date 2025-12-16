Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi
Mardin'in Artuklu ilçesinde oyun oynarken erzak odasına giren 3 yaşındaki Ferit Karakuş'un boğazına ağzına attığı fasulye tanesi takıldı. Ailesinin durumu fark etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Ferit kurtarılamadı.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ferit Karakuş (3) oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Karakuş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.