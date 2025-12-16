Haberler

Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi

Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde oyun oynarken erzak odasına giren 3 yaşındaki Ferit Karakuş'un boğazına ağzına attığı fasulye tanesi takıldı. Ailesinin durumu fark etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Ferit kurtarılamadı.

  • 3 yaşındaki Ferit Karakuş, erzak odasında oynarken ağzına attığı fasulye tanesi nedeniyle nefes alamayarak hayatını kaybetti.
  • Ferit Karakuş, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı ve doktor müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
  • Ferit Karakuş'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ferit Karakuş (3) oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Karakuş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title