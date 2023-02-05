Mardin'de 157 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Mardin'de geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar yağışı 157 kırsal mahalle yolunun kapalı kalmasına sebep oldu.

Mardin'de geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar yağışı birçok kırsal alanda yolların kapanmasına sebep olmuştu. Sabah saatlerinde 218 kırsal mahalle yollunda ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyordu. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde akşam saatlerinde ulaşım sağlanamayan kırsal mahalle sayısı 157 olarak belirlendi. Artuklu ilçesinde 5, Dargeçit ilçesinde 28, Derik ilçesinde 19, Mazıdağı ilçesinde 21, Midyat ilçesinde 27, Nusaybin ilçesinde 10, Ömerli ilçesinde 39, Savur ilçesinde 7 ve Yeşilli ilçesinde 1 kırsal mahalle olmak üzere toplam 157 kırsal mahallenin yolları kar dolayısıyla ulaşıma kapalı kaldı. Kapalı bulunan yolları açma çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. - MARDİN