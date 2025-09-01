Mardin'de 15 Yaşındaki Çocuk Başından Silahla Vuruldu

Mardin'de 15 yaşındaki bir çocuk başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz belirlenemeyen bir nedenle başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Veysi B., sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN