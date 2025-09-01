Mardin'de 15 Yaşındaki Çocuk Başından Silahla Vuruldu

Mardin'de 15 Yaşındaki Çocuk Başından Silahla Vuruldu
Mardin'in Ömerli ilçesinde 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Mardin'de 15 yaşındaki bir çocuk başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz belirlenemeyen bir nedenle başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Veysi B., sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
