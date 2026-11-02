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Mardin Dargeçit'te 3 ilkokul öğrencisinin yaralandığı servis kazası kameraya yansıdı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 ilkokul öğrencisinin yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana girdiği anlar yer alıyor; yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 ilkokul öğrencisinin yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana girdiği anlar yer aldı.

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra taşlık alana girdi. Minibüs, bir ağacın çevresindeki taşlara çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 10 yaşındaki öğrenciler R.A., Y.A. ve G.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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