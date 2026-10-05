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Mardin Artuklu'da darbedilen kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı

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Mardin Artuklu'da darbedilen kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildikten bir gün sonra hastanede hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildikten bir gün sonra hastanede hayatını kaybeden Ahmet Acay'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, darbedildiği iddia edilen Acay, bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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