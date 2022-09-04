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Düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki genç bir düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan kendilerini sarkarak tehlikeye davetiye çıkardı.

Düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki genç bir düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan kendilerini sarkarak tehlikeye davetiye çıkardı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün bitimi sonrası düğün konvoyu ilçe merkezine doğru hareket etti. O sırada iki genç hareket halinde olan araçtan kendini camdan çıkarırken, iki gençten diğeri ise aracın kapısını açarak araçtan dışarı çıktı. Birkaç kilometre tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkartırken, gençlerin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - 3. Sayfa

Mazıdağı Mardin 3. Sayfa Yerel Haberler

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