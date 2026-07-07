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Marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının görüntüleri ortaya çıktı

Marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının görüntüleri ortaya çıktı
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Diyarbakır Kayapınar'da marangoz atölyesinde çıkan yangına itfaiye erlerinin müdahale anı, kask kamerası görüntülerine yansıdı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, itfaiye erlerinin marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Huzurevleri Mahallesi 60'ıncı Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde doğrama makinasından çıkan kıvılcımlar tahtaları tutuşturmuştu. Alevler, her yeri sarmış, 1 kişi dumandan etkilenmiş, 1 kişinin ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Yangına ilişkin kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, itfaiye erlerinin alevlere müdahalesi yer aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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