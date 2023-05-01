Üye Girişi
Haberi Paylaş
Manzara izlerken uçurumdan düştü

Manzara izlerken uçurumdan düştü

3. Sayfa Haberleri

Batman'da manzara izlemek isterken dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanan bir kişi yaralandı.

Batman'da manzara izlemek isterken dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Beşiri ilçesine bağlı Kıra dağında meydana geldi. Uçurumun kenarında manzarayı izlemek isteyen Abdulkadir G. (22), 20 metre yükseklikten dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşiri Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title