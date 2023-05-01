Manzara izlerken uçurumdan düştü

Batman'da manzara izlemek isterken dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşiri ilçesine bağlı Kıra dağında meydana geldi. Uçurumun kenarında manzarayı izlemek isteyen Abdulkadir G. (22), 20 metre yükseklikten dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BATMAN