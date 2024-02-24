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Manyas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1139 Adet Hap Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde durdurulan takipli araçta, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler 1139 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde durdurulan takipli araçta, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler 1139 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan başlatılan "Takipli KOM Faaliyeti" şüphelilerinden V.T. ve S.T. nin, İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Manyas'a getireceğine yönelik alınan bilgi üzerine jandarma ekipleri tarafından harekete geçildi. Yapılan plaka tanıma sistemi takibi sonucunda, 35 AL 2555 plakalı araç ile İzmir'den Balıkesir istikametine seyir halinde oldukları tespit edilen şüpheliler, Manyas-Gönen Karayolu üzerinde oluşturulan yol kontrol noktasında durduruldu.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta ve şüpheli şahısların üstünde yapılan arama neticesinde, 1139 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'ndan olay ile ilgili alınan talimat doğrultusunda, şüphelilerden V.T. isimli şahıs gözaltına alındı. S.T. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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