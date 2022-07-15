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Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan şahıs yaralandı.

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan şahıs yaralandı.

Manyas Yeni Mahalle Cengizhan Caddesi ile Yeni Cami Sokak kavşağında Saygın Can'ın kullandığı tescilsiz motosiklet İbrahim Kıvrak yönetiminde ki 20 YC 489 plakalı otomobile çarptılar. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Saygın Can ile arkasında oturan Emre Aktaş yaralandılar. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek iki yaralı genci Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeni Cami Manyas 3. Sayfa Haberler

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