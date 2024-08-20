Manyas'ta Orman Arazözü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, yangına müdahale etmek üzere yola çıkan orman arazözünün bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manyas'a bağlı Çakırca Mahallesi'nde, yangına müdahaleye giden seyir halindeki orman arazözü ile 10 TA 905 plakalı otomobilin karıştığı çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu arazözün içinde bulunan D.A. ve S.U. ile otomobil şoförü R.K. yaralandı. Kazada yaralananlar araçların içinden İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - BALIKESİR