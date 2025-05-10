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Mantar Toplarken Kayadan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Mantar Toplarken Kayadan Düşen Vatandaş Kurtarıldı
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Tunceli'de mantar toplarken kayadan düşen Yılmaz T. isimli vatandaş, sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan vatandaşın sağlık durumu iyi.

Mantar toplarken kayadan düşen vatandaş kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de mantar toplarken kayadan düşen vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Karaoğlan köyü Tokmak Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağdan mantar toplamaya giden Yılmaz T. isimli vatandaş dengesini kaybederek kayadan düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaralı vatandaşı alarak tedavi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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