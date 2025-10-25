Haberler

Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Güncelleme:
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir vatandaş, mantar topladığı sırada karşılaştığı engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

  • Osman Başkaya, Başpınar köyü ormanlık alanında mantar toplarken bir engerek yılanı ile karşılaştı.
  • Engerek yılanları Türkiye'de yaygın olarak dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşar.
  • Engerek yılanlarının kısa ve kalın vücutları ile zikzak desenli koyu renkli sırtları vardır.
  • Engerek yılanları avlarını felç ederek etkisiz hale getirir.

İlçeye bağlı Başpınar köyü ormanlık alanına mantar toplamak için giden Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Başkaya, yılanın ağır hareketlerle ormanlık alana doğru uzaklaştığını söyledi.

AVINI FELÇ EDİYOR

Türkiye'de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
