Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın acı günü
Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın 96 yaşındaki annesi Nafiye Özkan, Muş’ta hayatını kaybetti.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın 96 yaşındaki annesi Nafiye Özkan, Muş'ta hayatını kaybetti. Memleketi Varto ilçesine bağlı Buzlugöze Köyü'nde toprağa verilen Nafiye Özkan için yarın Muş Merkez Çağlayan Camii'nde taziyelerin kabul edileceği bildirildi.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın annesi Nafiye Özkan, 96 yaşında Muş'taki evinde hayatını kaybetti. Merhume Nafiye Özkan, memleketi Muş'un Varto ilçesine bağlı Buzlugöze Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanarak köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, Vali Vahdettin Özkan ve ailesinin taziyeleri yarın (1 Ağustos) Muş Merkez Çağlayan Camii'nde kabul edeceği öğrenildi.