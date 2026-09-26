Haberler

Manisa Turgutlu'da av tüfeğiyle 11 öğrencinin yaralandığı olayda 7 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ve ailesinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısı

Milli bayramda Husilere karsı seferberlik ve teyakkuz ilan ettiler
Ege'de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi

Ege'de dehşet anları! Feribot alev topuna döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Son seçimde Erdoğan'ı desteklemişti! Bu kez kendi adaylığını açıkladı

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
Alanya'da dehşet anları kamerada! Yayaya çarpan otomobil, karı kocanın beklediği durağa daldı

Önce yayaya sonra durağa çarptı! Karı koca otobüs bekliyordu
Muğla'da diş tedavisi sonrası korkunç son! Rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

Maça damga vuran anlar!