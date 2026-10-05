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Manisa Turgutlu'da 70 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama emri bulunan ve toplam 70 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.E., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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