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Manisa Turgutlu'da 21 yıl 4 ay cezası olan firari JASAT operasyonuyla tutuklandı

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Manisa Turgutlu'da 21 yıl 4 ay cezası olan firari JASAT operasyonuyla tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, JASAT timlerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler; 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranan ve hakkında toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (36) isimli şahsın yerini tespit etti. JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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