Haberler

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu. Yetkililer, artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Manisa'da çıkan orman yangınının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiği ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte küçük dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Orman Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında yangın riskinin arttığını hatırlatarak, ormanların korunması için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Türkiye'nin elenmesine en az bizim kadar üzülmüş
Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

Son yayınını izleyenler çok endişelendi
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Açıkça tehdit ettiler! Yakın gelecekte bir ABD-israil savaşı olabilir

İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Ziyareti dikkat çekti, AK Parti yorumları beraberinde geldi
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın