Manisa Selendi İlçe Emniyet Amirliği 2 Yeni Araçla Güçlendirildi
2024 model yeni araçlar, Selendi İlçe Emniyet Amirliği'nde trafik hizmetleri ve asayiş ekipleri tarafından kullanılacak.
Manisa'nın Selendi İlçe Emniyet Amirliği 2 araç takviyesiyle güçlendirildi.
2024 model araçla güçlendirilen emniyet amirliği araçlarından birinin trafik hizmetlerinde diğerinin de asayiş ekipleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. Emniyet yetkililerince İlçe Emniyet Amirliği'ne gönderilen yeni 2 araçla vatandaşlara daha güvenli bir şekilde hizmet edileceği bildirildi. - MANİSA