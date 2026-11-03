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Manisa Salihli'de 3 bin 500 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Manisa Salihli'de 3 bin 500 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Manisa Salihli'de polisin tren yolu çevresinde şüphelendiği 3 kişinin yanında poşette A4 kağıdına emdirilmiş, "peçete" olarak bilinen yaklaşık 3 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine gerçekleştirdiği kontrolde, yaklaşık 3 bin 500 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tren yolu çevresinde devriye gezen polis ekipleri, rayların yanında oturan 3 kişiden şüphelendi. Şahısların bulunduğu bölgede yapılan kontrolde, poşet içerisinde A4 kağıdına emdirilmiş, kamuoyunda "peçete" olarak bilinen yaklaşık 3 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.O., K.D. ve C.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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