Manisa Salihli'de 3 bin 500 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine gerçekleştirdiği kontrolde, yaklaşık 3 bin 500 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tren yolu çevresinde devriye gezen polis ekipleri, rayların yanında oturan 3 kişiden şüphelendi. Şahısların bulunduğu bölgede yapılan kontrolde, poşet içerisinde A4 kağıdına emdirilmiş, kamuoyunda "peçete" olarak bilinen yaklaşık 3 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.O., K.D. ve C.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı