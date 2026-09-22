Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önündeki silahlı saldırıda 2’si ağır 10 öğrencinin yaralandığı, saldırgan H.O.’nun (15) kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandığı açıklandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önündeki silahlı saldırıda 2’si ağır 10 öğrencinin yaralandığı, saldırgan H.O.’nun (15) kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandığı açıklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önündeki silahlı saldırıda 2'si ağır 10 öğrencinin yaralandığı, saldırgan H.O.'nun (15) kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandığı açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı