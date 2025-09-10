Haberler

Manisa'nın Kula İlçesinde Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Kula ilçesinde polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik baskınlar gerçekleştirerek 131 sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirdi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini duyurdu.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik polis baskınları hız kesmeden devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 5 gün içerisinde 4 Eylül Mahallesi ve Seyitali Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 131 sentetik ecza hapı ile 0,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda Ö.D. ve H.Y.S. isimli şahıslardan 116 adet sentetik hap, E.C.S. isimli şahıstan 13 adet sentetik hap, H.U. isimli şahıstan 2 adet sentetik hap ve A.D. ile M.A. isimli şahıslardan ise 0,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ö.D. ve H.Y.S. bir günlük gözaltının ardından, diğer şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, Kula'da uyuşturucuya göz yumulmayacağını vurgulayarak, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Uyuşturucu satıcılarına da, kullanıcılarına da bu ilçede rahat yok" mesajını verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
