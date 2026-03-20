Haberler

Kula'da yarım saat arayla iki kaza: 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada toplam 5 kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil çarpışırken, ikinci kazada motosiklet sürücüsü dikkatsizlik sonucu düştü. Yaralılar tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yarım saat arayla meydana gelen iki farklı kazada ikisi çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Eski Selendi yolu Kula Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan yola bağlanmak isteyen Burak Er idaresindeki 35 ADZ 068 plakalı otomobil ile Şaban Şafak (34) yönetimindeki 45 LS 744 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 45 LS 744 plakalı aracın sürücüsü Şaban Şafak ile yolcular Ayfer Şafak (32), Zeynep Erva Şafak (5) ve Elif Gül Şafak (8) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Telli idaresindeki motosiklet, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Öz idaresindeki 45 ASU 664 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yere düştü. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından motosikletin olay yerinden kaçırıldığı öğrenildi.

Yarım saat arayla meydana gelen iki kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

Takımlarımıza piyango! Kasalar ağzına kadar doldu
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı