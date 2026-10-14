Manisa’nın afet riskleri masaya yatırıldı

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Manisa'nın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında düzenlenen ikinci çalıştay tamamlandı. İki gün süren çalıştayda, kentin afet riskleri değerlendirilirken risklerin azaltılmasına yönelik öncelikli eylemler ele alındı.

2027-2031 Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında ikinci çalıştay, 12-13 Ekim tarihleri arasında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili paydaşların temsilcileri katıldı.

Plan kapsamında düzenlenen ilk çalıştay ise 15-16 Eylül tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde yapılmıştı.

Afet riskleri değerlendirildi

İkinci çalıştayda Manisa'nın afet tehlikeleri ve riskleri değerlendirilirken mevcut durum ve kapasite analizi yapıldı. Senaryoya dayalı risk azaltma çalışmaları yürütülerek öncelikli risk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışma gruplarından elde edilen çıktılar doğrultusunda hazırlanacak eylem önerilerinin değerlendirilmesiyle Manisa'nın 2027-2031 dönemine ilişkin afet risk azaltma eylemlerinin nihai hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda eylemlerin sınıflandırılması, sorumlu ve destekleyici kurumların belirlenmesi ve tahmini maliyetlerin ele alınması planın uygulanabilirliği açısından önem taşıyor.

"Afetlerin oluşturabileceği zararları azaltabiliriz"

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, daha güvenli ve afetlere dirençli bir Manisa için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Çalıştaya katkı sunan kurum ve kuruluşlara, çalışma gruplarına ve katılımcılara teşekkür eden Pıhtılı, afetlerle mücadelede riskleri önceden azaltmanın önemine dikkat çekerek, "Afetlerin kendisini önleyemeyebiliriz; ancak doğru planlama, güçlü iş birliği ve kararlı uygulamalarla oluşturabilecekleri zararları önemli ölçüde azaltabiliriz" dedi.

"Ortak akılla oluşturduğumuz bir yol haritası"

İl Afet Risk Azaltma Planı'nı yalnızca hazırlanması gereken bir belge olarak görmediklerini ifade eden Pıhtılı, planın Manisa'nın geleceğini daha güvenli hale getirmek için ortak akılla oluşturulan bir yol haritası olduğunu söyledi.

Pıhtılı, çalıştayda amaç ve hedefler doğrultusunda eylemlerin değerlendirilmesi, karara bağlanması, sınıflandırılması, sorumlu ve destekleyici kurumların belirlenmesi ile tahmini maliyetlerin ele alınmasının planın uygulanabilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Başarı, planların hayata geçirilmesiyle mümkün"

Planlamanın başarısının belirlenen hedeflerin kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilmesine bağlı olduğunu kaydeden Pıhtılı, koordinasyonun, ortak sorumluluk anlayışının ve sürdürülebilir iş birliğinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hazırlanacak planın kağıt üzerinde kalan bir çalışma olmaması gerektiğini belirten Pıhtılı, planın Manisa'nın afetlere karşı direncini artıran, kurumlara yol gösteren ve vatandaşların can ve mal güvenliğine somut katkılar sağlayan bir uygulama aracı olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Pıhtılı, afetlere dirençli bir şehrin ancak tüm kurumların ve toplumun ortak gayretiyle inşa edilebileceğini belirtti.

Çalıştay, katkı sunan katılımcılara belgelerinin törenle verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı