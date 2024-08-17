Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışan doktor kansere yenik düşerek vefat etti

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışmakta iken 44 yaşında kansere yenik düşerek vefat eden Dr. Güler Özcan Ülüş toprağa verildi. Genç yaşta vefat eden doktorun iki çocuğu, tabuta sarılarak ağladı.

44 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Dahiliye Uzmanı Dr. Güler Özcan Ülüş, Güzelyurt Mahallesinde TOKİ 2 camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. En son Merkezefendi Devlet Hastanesinde görev yapan Ülüş'ün cenazesine yoğun katılım oldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren başta olmak üzere genç hekimin meslektaşları ve sevenleri camiyi doldurdu. Sağlık camiasını yasa boğan cenazede, genç hekimin iki çocuğu annelerinin tabutuna sarılarak ağlamasıyla duygulu anlar yaşandı. Genç doktor, sevenlerin gözyaşlarıyla toprağa verildi. - MANİSA