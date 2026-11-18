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Manisa'nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde kontrolden çıkan canlı hayvan nakil aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Müslüm Can B. yönetimindeki canlı hayvan nakil aracı, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Murat G. ve Muhammet Hasan K. yaralandı. Araçtaki hayvanların ise kazadan herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı