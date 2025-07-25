Manisa Kırkağaç’ta Tırın Çarptığı Elektrikli Motosiklet Kazasında 6 Yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırın çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kırkağaç ilçesi D-240 kara yolu üzerinde meydana geldi. Kırkağaç yönünde seyreden O.E. (59)'un idaresindeki 10 Y 4212 plakalı tır, aynı yönde giden M.C.K'nin (17) kullandığı 45 AVZ 233 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı. Kazada tır sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken elektrikli motosiklette sürücü M.C.K. ile A.K. (41), N.N.Y. (18), T.K. (3), P.Y. (44) ve A.K. (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kırkağaç, Soma ve Akhisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kaçan tır sürücüsü O.E. ise aracıyla birlikte Gelenbe Mahallesi yakınlarında yakalandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA