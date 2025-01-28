Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi

Manisa Jandarması 2024'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Etti

Manisa Jandarması 2024'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma ekipleri, 2024 yılında uyuşturucu madde ve kaçak içki operasyonları düzenleyerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2024 yılında zehir tacirlerine göz açtırmazken çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.

Salihli'deki sorumluluk alanında, halkın huzur ve güvenliğin sağlanması adına suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Jandarma 52 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş olaylarında bin 913 şüpheliyi yakalarken, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye sevk edilen 15 kişi tutuklandı. Meydana gelen 26 hırsızlık olayında 28 şüpheli yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı. 2024 yılında yapılan uygulama ve kontrollerde 23 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 493 mühimmat, 52 ruhsatsız av tüfeği ile 71 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılığa geçit verilmedi

Salihli'de jandarma ekipleri 43 kaçakçılık olayında 48 şüpheli yakalanırken, 255 litre kaçak rakı, bin 588 litre kaçak şarap ve 1 litre kaçak viski olmak üzere toplam bin 844 litre kaçak alkol olmak üzere, 2 sahte plaka, 99 bin 400 boş makaron, 2 bin 760 adet dolu makaron, 51 kilo kıyılmış tütün ve 509 tarihi nitelikli obje ele geçirildi.

Salihli jandarma narkotik olaylarda ise 386 ecstasy, 870 gram metamfetamin, 946 kök kenevir, 21 gram kenevir tohumu, 22 gram bonzai, 5 bin 596 sentetik ecza hap, 6 gram kokain, 3 adet elektronik terazi, 110 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.