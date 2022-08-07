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Manisa haber | Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor

Manisa haber | Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor

Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor.

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Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde 19: 30'da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi.

Gece itibariyle karadan yürütülen mücadeleye 2 gece helikopteri de destek verdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

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