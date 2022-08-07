Manisa haber | Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde 19: 30'da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi. Gece itibariyle karadan yürütülen mücadeleye 2 gece helikopteri de destek verdi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

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