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Manisa'nın Gördes ilçesinde üzerine ağaç devrilen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmasında cansız bedeni ağacın altında bulundu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Muzaffer Peker, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisine ait tarlaya odun kesmeye gitti. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Peker'in eşi Şahsenem Peker, mahalle muhtarı Ziya Oruç'u arayarak yardım istedi.

Muhtar Ziya Oruç, Peker'in yeğeni Onur Adıyaman ile birlikte tarlaya gitti. Yapılan aramada Muzaffer Peker'in cansız bedeni devrilen ağacın altında bulundu. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Muzaffer Peker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı