Manisa Gördes'te kontrolden çıkan traktörün sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Manisa'nın Gördes ilçesinde Salur Mahallesi çıkışında kontrolden çıkan traktör kaza yaptı, sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumu ciddiyetini koruyor, soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.
E.A. idaresindeki traktör, öğle saatlerinde Salur Mahallesi çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı