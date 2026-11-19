Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

E.A. idaresindeki traktör, öğle saatlerinde Salur Mahallesi çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı