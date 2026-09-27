Haberler

Manisa Demirci'de devrilen traktör 2 kişinin ölümüne neden oldu, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Demirci'de devrilen traktör 2 kişinin ölümüne neden oldu, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi; traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Demirci Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarla yolunda kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Demirci ilçesi Hırkalı Mahallesi Ali Pınar mevkisinde meydana geldi. Süleyman Bilgiç (65) yönetimindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, tarla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Gülizar Akgün'ün (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen traktörün altında sıkışan diğer yaralılar ise çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan Seher Bilgiç (51), Nisa Su Bilgiç (10), Fadime Bilgiç (62) ve sürücü Süleyman Bilgiç (65), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Seher Bilgiç de hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Nisa Su Bilgiç Salihli Devlet Hastanesine, Fadime Bilgiç ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Süleyman Bilgiç'in tedavisinin ise Demirci Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Maçta dili boğazına kaçtı! Genç futbolcuyu o müdahale kurtardı
Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialı

Ünlü şarkıcının son hali olay oldu! Cesur sahne kostümü dikkat çekti
Sahte senetten 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, aynı senedin fotokopisiyle yeniden icraya verdi! 3,27 milyon dolar istendi

Sahte senetten ceza aldı, fotokopisini yine icraya koydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak
Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi

Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
Mesrur Barzani: ABD'nin Irak'tan çekilmesi utanç verici

ABD'nin Türkiye'nin komşusundan çekilme kararı, Barzani'yi kızdırdı
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Türkan Şoray sahneye çıktı, festivalde renkli anlar yaşandı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray sahnede dans etti! Büyük alkış aldı