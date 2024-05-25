Manisa'daki kazada araç sürücüsü yanarak hayatını kaybetti: 7 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Akhisar-Gördes arası Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes karayolunun Kömürcü Mahallesi mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada her iki otomobil de savrularak yoldan çıktı. Kazaya karışan otomobillerden birinin ters dönerek yanması sonucu araçta sıkışan şoför ise yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edilirken yaralılar Akhisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.