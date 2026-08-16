Kula'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan D300 kara yolunda üç otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanırken, Ankara istikameti yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Dereköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun A. (44) idaresindeki 64 HD 006 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden Büşra D. (30) yönetimindeki 34 PMF 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından İlyas G. (35) idaresindeki 06 FNC 064 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Bayram Y. (56) yönetimindeki 43 AIC 429 plakalı kamyonet ise, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri Harun A. ve İlyas G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dilek Albayrak (39), Bilal Kerim Albayrak (11), Selma Güneş (29), M.G. (4) ve kamyonet sürücüsü Bayram Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım durdu. Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı