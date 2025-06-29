Manisa'da Zeytinyağı Satışı İçin Giden Şahıs Araçta Ölü Bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinden Manisa'ya zeytinyağı satışı için giden şahıs aracında ölü olarak bulundu.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen kişinin Aydın'ın Köşk ilçesinden Manisa'ya zeytinyağı satışı için giden Savaş Ok olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Savaş Ok'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanılmadığı öğrenildi. Ok'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok'un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN