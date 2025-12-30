Manisa'da yılbaşı süresince 6 bin 904 personel görev yapacak

Manisa'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri amacıyla yılbaşı sürecine yönelik güvenlik, Trafik, sağlık ve denetim tedbirleri artırıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, alınan tedbirlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Vali Özkan, Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polisleri rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı diledi. Manisa genelinde yılbaşı sürecine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Özkan, asayişten trafiğe, sağlıktan denetim hizmetlerine kadar tüm birimlerin koordinasyon içerisinde görev yapacağını söyledi.

Vali Özkan, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmeleri için tüm hazırlıklar yapıldı. Yılbaşı süresince alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanması amacıyla il genelinde 6 bin 904 personel ve 1.995 araç 7/24 esasına göre görev yapacak" dedi.

Güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı

Yılbaşı dolayısıyla artması beklenen trafik yoğunluğu ve genel güvenliğin sağlanması için kolluk kuvvetlerince il genelinde ilave önlemler planlandığını ifade eden Vali Özkan, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, umuma açık alanlar, ibadethaneler ve toplu taşıma noktalarında güvenlik tedbirlerinin artırılacağını kaydetti.

Hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarının önlenmesine yönelik önleyici kolluk uygulamalarının aralıksız sürdürüleceğini belirten Özkan, yılbaşı gecesi dahil olmak üzere trafik denetimlerinin de artırılacağını vurguladı. Kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında denetimlerin kesintisiz devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Binlerce personel sahada olacak

Yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapacak personel ve ekip sayılarına ilişkin bilgi veren Vali Özkan, "Yılbaşı süresince trafik ve asayiş hizmetlerinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce 1.233 personel ve 386 ekip, İl Jandarma Komutanlığımızca ise 1.236 personel ve 357 ekip görev yapacak. Risk analizleri doğrultusunda ekiplerimiz Manisa'nın tüm ilçelerinde denetim ve kontrollerini sürdürecek" dedi.

Vali Özkan ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, yılbaşı gecesi 62 ambulans ve 2 bin 779 sağlık personelinin kesintisiz hizmet vereceğini ifade etti. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün mobil göç aracı ve 2 personeli ile AFAD'ın 2 ekibinin de sahada görev yapacağı bildirildi.

Yerel yönetimlerin de ulaşım ve altyapı hizmetleri kapsamında 1.054 araç ve 1.446 personel ile sahada olacağı belirtildi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Yılbaşı nedeniyle satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik gıda güvenliği, hijyen ve fahiş fiyat denetimlerinin artırıldığını dile getiren Vali Özkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumların aktif olarak sahada görev yaptığını söyledi.

Son 10 günde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 422 denetim gerçekleştirildiğini açıklayan Özkan, Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan 177 market denetiminde ise 2 bin 325 ürünün kontrol edildiğini, 142 ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Manisa'da yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçmesi için görev yapacak tüm personele teşekkür eden Vali Vahdettin Özkan, 2026 yılının Manisalılara ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Özkan ayrıca, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulümlerin sona ermesini dileyerek, Manisa'nın tarım, sanayi, ticaret ve diğer tüm alanlardaki başarılarının yeni yılda artarak devam etmesini temenni etti. - MANİSA