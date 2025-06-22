Manisa'da Yeniden Alevlenen Yangına Hava ve Kara Müdahalesi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındıktan sonra farklı noktalarda yeniden alevlendi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün başlayan ve bu sabah kontrol altına alınan yangın farklı noktadan yeniden alevlenirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde çıktı. Dün başlayan ve 16 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınan yangın farklı bölgeden yeniden alevlendi. Saat 12.20 sıralarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa