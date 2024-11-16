Manisa'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Sabiha Ayhan, evinde ölü bulundu. Oğlunun kontrol etmek için gittiği evde, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Sabiha Ayhan'dan habar alamayan oğlu eve gelerek annesini kontrol etmek istedi. Eve giren Ayhan'ın oğlu annesini hareketsiz yatar halde bulmasıyla durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sabiha Ayhan'ın öldüğü belirlendi.
Yaklaşık 15 gün önce Alaşehir Devlet Hastanesinde rahatsızlıklarından dolayı yatarak tedavi gördüğü öğrenilen Ayhan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inclemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.