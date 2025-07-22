Manisa'da Yasa Dışı Kenevir Üretimine Operasyon: 12 Bin Kök Ele Geçirildi

Manisa'da Yasa Dışı Kenevir Üretimine Operasyon: 12 Bin Kök Ele Geçirildi
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Manisa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yasa dışı kenevir bitkisi üreten 14 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Operasyonlarda toplam 12 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa il genelinde yasa dışı kenevir bitkisi üretimi yapanlara yönelik havadan ve karadan yapılan denetimlerde 12 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manisa il genelindeki kırsal alanda, mısır tarlaları arasında, insanların fazla gitmediği dağlık bölgelerde havadan yapılan denetimlerde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 15 gün içerisinde istihbarata dayalı teknolojik imkanlardan faydalanarak kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda kenevir bitkisi ile toplam 14 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Manisa il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Manisa il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada her türlü suçla mücadele kapsamında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak için istihbarata dayalı teknolojik imkanlardan faydalanarak mücadeleye kararlı ve inançlı bir şekilde devam edileceği belirtildi. Yasa dışı ekim ile karşılaşan her vatandaşın hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirmesi istendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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