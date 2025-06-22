Manisa'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Manisa'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kırkağaç ilçesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulundu. Yangının yayılma riskine karşı tüm imkanlar seferber edildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Vali Özkan, tüm imkanların seferber edildiğini belirterek yangının yayılma riskine karşı tedbir alındığını söyledi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinesi, 4 ambulans, 4 teknik ekip, 325 personel ile müdahale edilmeye devam ediliyor.

Bölgeye giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan yangınla ilgili incelemelerde bulundu. Bostancı Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığı bilgisini veren Vali Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Valiliğin de tüm yerel imkanları seferber etmesiyle söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde devam ettiğini, tüm ekiplerin canla başla görev yaptığını, yangının yayılma riskine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya çalışıldığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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