Manisa'da yangında iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Manisa'da yangında iş yeri sahibi hayatını kaybetti
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir oto yıkamacıda meydana gelen yangında, iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak hayatını kaybetti. Yangın, aracın sızan benzininden kaynaklandı ve güvenlik kamerası görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Benzin kaçıran aracın neden olduğu yangında birden alevlerin arasında kalan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak'ın son görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi 1620 Sokak üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, 06 EL 290 plakalı aracı temizlediği sırada araçtan sızan benzin birden alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ile polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iş yerinde mahsur kalarak ağır yaralanan Şerafettin Akın Ak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yangın anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yangın iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak, aracı yıkadığı sırada sızan benzinin patlamayla birlikte alev alması ve panikle kaçmaya çalışan Ak'ın iş yerinde mahsur kalması yer alıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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