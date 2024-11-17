Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Manisa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Selahattin Kurt, evinde ölü bulundu. Arkadaşının çorba getirdiğinde bulduğu Kurt'un ölüm sebebi henüz belirlenmedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenini ise kendisine çorba getiren arkadaşı buldu.

Olay, Beşeylül Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Hikmet Karabacak isimli vatandaş, zaman zaman yemek götürdüğü arkadaşı Selahattin Kurt'un (65) evine çorba bırakmak için geldi. Kapının açık olduğunu fark eden Karabacak, arkadaşına seslenmesine rağmen bir cevap alamayınca yatak odasına girince arkadaşını hareketsiz halde buldu. Önce uyuduğunu düşünen Karabacak, Selahattin Kurt'un nabzının atmadığını ve nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ve Kurt'un bir akrabasına haber verdi.

Olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede Selahattin Kurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi yapılan incelemeden sonra Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşının cansız bedenini bulan Hikmet Karabacak, "Sabah çorba getirdim. Seslendim, ama cevap vermedi. Rahatsızlığı vardı. Yatağında yatıyordu. Nabzına baktım, öldüğünü anladım, akrabası Mustafa'ya haber verdim. Akşam kardeşi gelmiş 'bir ihtiyacın var mı' diye sormuş. O da yok demiş. Büyük bir ihtimalle gece ölmüş" dedi.

Yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Kurt'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail, Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey ismi İsrail saldırısında öldü

 AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

AK Partili Varank'tan teğmenler için dikkat çeken "FETÖ" benzetmesi
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün kim potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu? İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu? Finlandiya Yunanistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Finlandiya Yunanistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Norveç Kazakistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Norveç Kazakistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İngiltere İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İngiltere İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Avusturya Slovenya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Avusturya Slovenya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 17 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.