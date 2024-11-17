Manisa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenini ise kendisine çorba getiren arkadaşı buldu.

Olay, Beşeylül Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Hikmet Karabacak isimli vatandaş, zaman zaman yemek götürdüğü arkadaşı Selahattin Kurt'un (65) evine çorba bırakmak için geldi. Kapının açık olduğunu fark eden Karabacak, arkadaşına seslenmesine rağmen bir cevap alamayınca yatak odasına girince arkadaşını hareketsiz halde buldu. Önce uyuduğunu düşünen Karabacak, Selahattin Kurt'un nabzının atmadığını ve nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ve Kurt'un bir akrabasına haber verdi.

Olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede Selahattin Kurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi yapılan incelemeden sonra Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşının cansız bedenini bulan Hikmet Karabacak, "Sabah çorba getirdim. Seslendim, ama cevap vermedi. Rahatsızlığı vardı. Yatağında yatıyordu. Nabzına baktım, öldüğünü anladım, akrabası Mustafa'ya haber verdim. Akşam kardeşi gelmiş 'bir ihtiyacın var mı' diye sormuş. O da yok demiş. Büyük bir ihtimalle gece ölmüş" dedi.

Yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Kurt'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA